Тбилиси, 16 октября 2022, 12:43 — REGNUM На территорию Грузии был доставлено тело очередного боевика, убитого на территории ДНР, сообщает 15 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Могила
Могила
Eli Duke

Житель западногрузинского города Цаленджиха Эдишер Кварацхелия воевал в составе националистического батальона «Киевская Русь». Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, а также был участником августовской войны 2008 года.

В церемонии встречи тела наёмника приняли участие глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, мэр Цаленджихи Георгий Харчилава, представители других оппозиционных партий, .

Тело Кварацхелии будет перенесено в главный кафедральный собор Тбилиси Самеба, а затем он будет похорон в Цаленджихе.

Напомним, что с начала СВО было убито уже 20 грузинских боевиков. А всего с 2015 в Донбассе и на территории бывш. УССР богибло 26 граждан Грузии.