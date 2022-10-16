Тбилиси, 16 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На территорию Грузии было доставлено тело очередного боевика, убитого на территории ДНР, сообщает 15 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Eli Duke Могила

Житель западногрузинского города Цаленджиха Эдишер Кварацхелия воевал в составе националистического батальона «Киевская Русь». Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, а также был участником августовской войны 2008 года.

В церемонии встречи тела наёмника приняли участие глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, мэр Цаленджихи Георгий Харчилава, представители других оппозиционных партий.

Тело Кварацхелии будет перенесено в главный кафедральный собор Тбилиси Самеба, а затем он будет похорон в Цаленджихе.

Напомним, что с начала СВО было убито уже 20 грузинских боевиков. А всего с 2015 в Донбассе и на территории бывш. УССР богибло 26 граждан Грузии.