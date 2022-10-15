Париж, , 21:29 — REGNUM Около двух тысяч боевиков ВСУ планируют обучить во Франции. Об этом 15 октября сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, план подготовки, который позволит разместить в стране иностранных военных, уже утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Лекорню отметил, что боевики ВСУ будут проходить обучение в частях страны несколько недель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что заявление главы Франции Эммануэля Макрона о деструктивной роли РФ в Закавказье можно объяснить позицией ущербного восприятия действительности.