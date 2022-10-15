Санкт-Петербург, , 21:24 — REGNUM На Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение внедорожника с мотоциклом, после чего двухколёсное транспортное средство вылетело на тротуар и сбило четверых пешеходов. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

ДТП на Каменноостровском проспекте (цитата группы «ДТП и ЧП») vk.com/spb_today

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 15 октября в 17:54 мск у дома 26 по Каменноостровскому проспекту.

«Водитель автомобиля Range Rover, 1983 года рождения, перестраиваясь из левой полосы в правую совершил столкновение с мотоциклом Honda, под управлением мужчины, 1970 года рождения, после чего мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов», — сообщили в Главке МВД.

Пострадавших 21-летнюю девушку, 15-летнего молодого человека и водителя мотоцикла госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. А еще один 15-летний юноша и 22-летняя девушка отправлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.