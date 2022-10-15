Берлин, 15 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» нужно ввести в эксплуатацию, иначе Германия окажется проигравшей стороной в «экономической войне». Об этом 15 октября сообщила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

«Против Германии ведется экономическая война», — отметила она, не уточнив, кто именно ее ведет против страны.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что у Германии была опора, запасной вариант — «Северный поток — 2», но его взорвали террористы.