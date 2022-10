Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM Саша Барон Коэн может сняться в одном из будущих сериалов Marvel. Об этом 15 октября сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Marvel Studios

Как утверждают инсайдеры, актёр может исполнить роль суперзлодея Мефисто в предстоящем сериале «Железное сердце». По имеющейся информации, в этом шоу Marvel персонаж Коэна наделит сверхъестественными способностями злодея по прозвищу Капюшон, которого сыграет Энтони Рамос.

Для справки: в центре повествования «Железного сердца» будет находиться девушка-изобретатель Рири Уильямс, известная под псевдонимом Железное сердце, которая создаёт костюмы, похожие на броню Тони Старка. Эту роль исполнит актриса Доминик Торн, ранее снявшаяся в фильме Marvel «Чёрная пантера: Ваканда навсегда».

