Турин, Италия, 15 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. 15 октября футбольный клуб «Торино» в матче 10-го тура итальянской Серии А 2022/23 потерпел минимальное поражение от «Ювентуса» со счетом 0:1. Встреча проходила в Турине на «Олимпийском стадионе».

Логотип Ювентуса

Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Сербии Душан Влахович после передачи Данило. Желтые карточки получили Кароль Линетти и Валентино Лазаро.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Валентино Лазаро, Коффи Джиджи (Давид Зима, 79’), Ола Айна (Уилфрид Синго, 79’), Саша Лукич, Неманья Радонич (Пьетро Пеллегри, 70’), Алексей Миранчук, Кароль Линетти (Янн Карамо, 78’), Никола Влашич.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Глейсон Бремер (Леонардо Бонуччи, 51’), Данило, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Фили Костич, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Душан Влахович (Леандро Паредес, 90’), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 73’).