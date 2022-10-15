Санкт-Петербург, 15 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, на территории которого формируется мотострелковый полк территориальных войск. Губернатор передал призванным в ходе частичной мобилизации 1255 именных комплектов (баулов), в которых собрано дополнительное снаряжение, сообщили 15 октября в пресс-службе Смольного.

gov. spb.ru Баулы со снаряжением для мобилизованных от властей Петербурга

Там отметили, что в этой воинской части проходят боевое слаживание военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из Петербурга, Нижнего Новгорода, Карелии. Занятия по тактической, специальной, инженерной и медицинской подготовке проводят преподаватели Военной академии связи имени Буденного.

Беглову показали условия проживания и питания мобилизованных, губернатор побеседовал с военнослужащими, ответил на их вопросы и рассказал, какие меры принимает правительство Санкт-Петербурга по социальной защите мобилизованных и членов их семей. Он пообещал, что все поставленные вопросы будут рассмотрены и проработаны.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв передал военнослужащим добровольческих батальонов «Кронштадт» и «Нева», сформированных в Петербурге и находящихся в зоне проведения СВО, наборы с экипировкой и снаряжением.

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Напомним, в Петербурге формируется ряд новых воинских частей для выполнения задач территориальной обороны. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов.