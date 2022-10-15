Берлин, 15 октября 2022, 20:55 — REGNUM В Германии партия «Союз-90/Зеленые» на партийном съезде в Бонне высказалась за увеличение поставок вооружений киевскому нацистскому режиму, сообщает ТАСС со ссылкой на евродепутата Сергея Лагодинского.
По его словам, защита суверенитета Киева является обязанностью «зеленых» как «антиколониалистской партии».
Большинство делегатов поддержали курс партийного руководства и членов федерального правительства от партии.
Напомним, ранее издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ отметило, что созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты.
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