Берлин, , 20:55 — REGNUM В Германии партия «Союз-90/Зеленые» на партийном съезде в Бонне высказалась за увеличение поставок вооружений киевскому нацистскому режиму, сообщает ТАСС со ссылкой на евродепутата Сергея Лагодинского.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, защита суверенитета Киева является обязанностью «зеленых» как «антиколониалистской партии».

Большинство делегатов поддержали курс партийного руководства и членов федерального правительства от партии.

Напомним, ранее издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ отметило, что созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты.

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