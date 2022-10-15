Патриарх Кирилл прибыл в Архангельск

Архангельск, 15 октября 2022, 20:48 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Архангельск сегодня, 15 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Завтра Предстоятель Русской Православной Церкви совершит чин великого освящения Михаило-Архангельского кафедрального собора и Божественную литургию в новоосвященном Соборе», — сообщил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе главе РПЦ присвоили звание почетного гражданина Архангельской области.