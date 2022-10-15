Рустави, Грузия, , 22:50 — REGNUM В грузинском городе Рустави 19-летний сын тяжело ранил 38-летнюю собственную мать, сообщает 15 октября inforustavi. ge.

Нож Maarten Van Damme

Инцидент произошёл в посёлке Чкондидели. Между сыном и матерью по неизвестной пока причине на кухне произошла ссора, и сын, схватив кухонный нож, нанёс матери несколько ударов.

Бригада скорой помощи доставила раненую женщину в центральную городскую больницу. В настоящей момент её состояние остаётся чрезвычайно тяжёлым. Ей сделана срочная операция, и она переведена на искусственное дыхание.

Сын женщины задержан полицией. По словам соседей, женщина ранее была жертвой насилия со стороны своего мужа, и её муж в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.