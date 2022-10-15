Токио, 15 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Японская анимационная студия A-1 Pictures выпустила новый тизер-трейлер аниме-сериала NieR: Automata Ver 1.1a на основе популярной видеоигры. Видео было опубликовано 15 октября на YouTube-канале компании Aniplex.

Скриншот из трейлера Аниме-сериал NieR: Automata Ver1.1a

В ролике под названием Promotion File 003 длительностью около 20 секунд поклонники NieR: Automata могут видеть командира военной организации андроидов YoRHa Каору Акияма, которую, как и в игре, озвучит Чиаки Кано. Авторы проект сообщили, что премьера аниме-шоу состоится в январе 2023 года.

Напомним, предыдущие тизеры создатели NieR: Automata Ver 1.1a выложили в Сеть в сентябре 2022 года. Тогда они показали зрителям главных протагонистов игры и будущего сериала: андроидов 2B и 9S, которые, как и в NieR: Automata, будут говорить голосами Юи Ишикава и Нацуки Ханаэ.