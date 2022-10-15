Донецк, , 20:37 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) началась вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет от COVID-19. Об этом 15 октября сообщили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Вакцинация NIAID

«Прививки будут делать подросткам 12–17 лет вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), — говорится в сообщении. — Это двухкомпонентный препарат, который вводится с перерывом в три недели».

Отмечается, что только с согласия родителя или законного представителя проводится вакцинация подростка.