Донецк, 15 октября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) началась вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет от COVID-19. Об этом 15 октября сообщили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина.

NIAID Вакцинация

«Прививки будут делать подросткам 12–17 лет вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), — говорится в сообщении. — Это двухкомпонентный препарат, который вводится с перерывом в три недели».

Отмечается, что только с согласия родителя или законного представителя проводится вакцинация подростка.