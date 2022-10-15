Осло, 15 октября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В норвежском аэропорту Тромсё полицейские задержали гражданина РФ с беспилотником, сообщает 15 октября газета Verdens Gang.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

По данным полиции, при задержанном было большое количество фототехники, в том числе беспилотник, и несколько карт памяти. Мужчина утверждает, что не живет в Норвегии, а направлялся на Шпицберген.

Также в полиции сообщили, что на картах памяти есть изображения из аэропорта в Киркенесе, в том числе вертолета вооруженных сил. К делу привлечена полиция безопасности.