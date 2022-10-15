15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили пожар на нефтебазе в Белгородской области после попадания снаряда со стороны ВСУ,

Тимур Кондратьев, , 21:31 — REGNUM Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что на нефтебазе в Белгородском районе произошёл пожар из-за попадания снаряда, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор лично посетил место происшествия. По его словам, сотрудники МЧС проявили свои лучшие профессиональные качества, тут же прибыв на пожар и приступив к его ликвидации. Гладков отметил также, что огонь уже потушен и теперь специалисты приступают оценке последствий удара.

«Вывод таков: не прекращать ракетные обстрелы территории [бывш. УССР]», — написала Анна С.

Многие пользователи считают, что подобный акт агрессии должен повлечь самое жёсткое наказание для киевского неонацистского режима. Граждане считают, что массированные обстрелы нацистской инфраструктуры прекращать не имеет смысла, поскольку до Киева всё никак дойти не может, что за терактами идут последствия.

«Значит, нам пора ответить тем же, плюс — мосты и центры принятия решений», — считает Михаил А.

«Маловато было ракет. Ждём продолжения воспитательного процесса. Это невыносимо смотреть просто, но, думаю, Суровикин уже готовит для Киева горячее блюдо», — предполагает Маша К.

«Почему всё ещё Верховная рада стоит? Стереть с лица земли её!» — требует Серёга Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ пытаются нанести хоть какой-нибудь ущерб по инфраструктуре Российской Федерации, но всё, на что их хватает, это на пожар на не самой крупной приграничной нефтебазе.

«Переходим к нефтебазам на территории незалежной», — пишет Надежда С.

«Такие события даже разменом не назвать. Нацисты каждый день теряют в десятки раз больше. Скоро там кроме жилых домов вообще никакой инфраструктуры не останется», — поделился своим мнением Степан П.

Часть людей гадает, как киевские нацисты умудряются так метко бить по ключевой инфраструктуре на территории Белгородской области.

Пожар из-за попадания снаряда в Белгородской области © ИА REGNUM

«Как у себя дома. Всё знают, куда бить. Не иначе как корректировщик у ВСУ имеется», — написала Ольга К.

«Спутник американский у ВСУ на орбите. Времена, когда бегали люди и крестики ставили, ушли. Теперь нацистам просто скидывают координаты, куда бить, и они стреляют», — отметила Елена К.

Ряд пользователей считает логичным перенести все нефтебазы на границе с бывшей УССР.

«Может быть, следует убрать нефтебазы с приграничных зон с [территорией бывш. УССР]? Нашли, где ставить», — написал Green F.

«Нефтебаза на границе. Почему она до сих пор там функционирует? Надо было с самого начала спецоперации все эти важные объекты подальше от нацистов убрать», — указывает Ольга А.

Нашлись и те, кто считает, что нет ничего важнее человеческих жизней. В результате этого подлого удара никто из местных жителей не пострадал.

«Восстановить разрушения — не проблема! Главное, чтобы не было пострадавших от обстрелов фашистов», — пишет Алсу В.

Напомним, 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что на нефтебазе в Белгородском районе произошёл пожар из-за попадания снаряда.