Вена, , 20:22 — REGNUM Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было верным и своевременным, заявил генесекретарь организации Хайтам аль-Гейс.

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«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — цитирует его телеканал Al Arabia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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