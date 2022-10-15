Лейпциг, Германия, 15 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. На востоке Германии прошла акция протеста. Об этом 15 октября сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Nathan Keirn Протест

По последним данным, в мероприятии, которое прошло в Лейпциге, приняли участие более 1 тыс. человек.

Отмечается, что активисты выступили против роста цен на энергоносители и продукты питания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что в Германии зимой возможен рост антисемитских настроений, поскольку все больше людей начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса.