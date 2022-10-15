Москва, 15 октября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. На 54-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Кира Данилова. Об этом 15 октября сообщает «Российская газета».

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Данилова запомнилась многим зрителям по роли в фильме «Цыганский барон» режиссёра Виктора Окунцова, который вышел на большие экраны в 1988 году. В этой картине актриса сыграла Саффи — дочь губернатора барона Омоная.

Отметим, что кроме «Цыганского барона» Кира Данилова также участвовала в реализации кинопроектов «Исключения из правил» и «Хмель». В 2000 году она снялась в фильме-спектакле «Короли и волшебники». Она играла в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом») и театре «Остров».