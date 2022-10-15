Лейпциг, Германия, 15 октября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. 15 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с берлинской «Гертой». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Абду Диалло, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг, Доминик Шобослаи, Ксавер Шлагер, Кристофер Нкунку, Андре Силва.

«Герта»: Оливер Кристенсен, Агустин Рохель, Джонджо Кенни, Марк-Оливер Кемпф, Марвин Платтенхардт, Суат Сердар, Лука Тусар, Иван Шуньич, Доди Лукебакио, Стеван Йоветич, Марко Рихтер.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Роберт Кемптер и Торбен Зивер. Резервный арбитр — Свен Яблонски.