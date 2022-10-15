Москва, 15 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Сеть выложили клип на песню «Сегодня вечером», в котором Агата Муцениеце снялась вместе со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале VAVAN.

Цитата из видеоинтервью Агата Муцениеце

Сюжет клипа рассказывает о том, как молодая пара отправляет в горный поход на внедорожнике. Во время путешествия влюблённые сталкиваются с различными трудностями, из-за которых возникают ссоры, но в итоге им удаётся выполнить задуманное.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Агата Муцениеце будет участвовать в новом сезоне проекта «Голос. Дети». В сентябре 2022 года певица опубликовала первое фото со съёмок телешоу. Ожидается, что премьера сезона состоится в начале 2023-го.