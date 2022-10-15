Киев, 15 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России, фактически, получают опыт борьбы с армией НАТО в ходе спецоперации на территории бывшей УССР. Об этом 15 октября заявила вице-премьер-министр киевского режима Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По ее словам, Россия становится все сильнее, в то время как «демократический мир» демонстрирует нерешительность.

Стефанишина добавила, что военные России, которые проводят спецоперацию на территории бывшей УССР, получают «опыт борьбы фактически с армией НАТО».

По ее словам, боевики ВСУ, имеющие на вооружении западную боевую технику, обучены и натренированы в соответствии со стандартами НАТО.