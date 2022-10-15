Вашингтон, 15 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Соединенным Штатам следует разорвать союз с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, считает бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, — но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного», — написал он в колонке для The American Conservative.

Первым в списке он назвал Саудовскую Аравию. По мнению Бэндоу, худшим преступлением этой страны является вторжение в Йемен, соучастником которого стали США. Также он указал на нарушения прав человека в королевстве. Кроме того, вопреки просьбам президента США Джо Байдена Саудовская Аравия сократила добычу нефти.

Экс-помощник Рейгана также выразил недовольство Южной Кореей, эта страна обладает мощной экономикой, ведет активную дипломатию по всему миру, но при этом требует защиты у Вашингтона.

Третья в списке Бэндоу — Турция. Он обвинил власти этой страны в нарушении прав человека и агрессивной внешней политике.