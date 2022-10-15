Кызыл, , 19:36 — REGNUM В пригороде столицы Тувы Кызыла ночью 12 октября произошло смертельное ДТП с участием животного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Смертельное ДТП с участием лошади в Туве МВД Тувы

По предварительным данным, внезапно выбежавшая на проезжую часть лошадь столкнулась с автомобилем Toyota Camry. В результате 39-летний водитель легковушки погиб на месте. Его супруга, спавшая на переднем пассажирском сидение, избежала серьёзных травм.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают собственника животного, который в нарушение главы 25 ПДД РФ допустил бесконтрольный выпас рядом с автодорогой в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с начала года в республике зарегистрировано 78 случаев наезда на животных, 70 из которых привели к причинению серьёзного материального ущерба обеим сторонам. В результате восемь человек получили травмы, один погиб.

Чаще всего подобные ДТП происходит в Кызылском, Пий-Хемском, Каа-Хемском, Улуг-Хемском и других районах.

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