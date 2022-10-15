Москва, 15 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Сергей Лазарев выложил в Сеть клип, в котором он запечатлён вместе с девушкой в откровенном наряде. Певец опубликован снимок 15 октября на своей странице в соцсети.

Albin Olsson Сергей Лазарев

Певец назвал свою новую песню «Третий», клип на неё выполнен в чёрно-белых тонах. Кроме девушки рядом с Лазаревым танцует голый по пояс мужчина. По сюжету ролика, персонаж Лазарева уличает в измене свою партнёршу.

Напомним, ранее поклонники «уличили» Сергея Лазарева в однополых отношениях с певцом Алексом Малиновским. В ответ на это Лазарев заявил, что имеет с коллегой исключительно рабочие отношения.