Париж, 15 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила соболезнования Турции в связи с гибелью шахтеров в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Об этом она написала в соцсетях.

(сс) Free-Photos Шахта

«Мои глубокие соболезнования турецкому народу в связи с трагедией на шахте Бартын», — написала она.

Также Колонна направила слова поддержки главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

Напомним, в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погиб 41 человек.

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