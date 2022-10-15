Бербанк, США, , 19:02 — REGNUM Вокалист ню-метал-группы Slipknot Кори Тейлор приобрёл бренд Famous Monsters, под которым выходил киножурнал Famous Monsters of Filmland. Об этом 15 октября сообщает журнал Rolling Stone.

Солист группы Slipknot Кори Тейлор Скриншот NME

Музыкант объявил о покупке во время выступления на многожанровом фанатском съезде Son of Monsterpalooza (посвящён фильмам ужасов, гриму и спецэффектам). Он отметил, что планирует выпускать под этой торговой маркой не только журнал, но также игрушки и фильмы, крое того, Тейлор хочет проводить фестивали Famous Monsters.

«Наша задача — заложить основу для того, чтобы ввести Famous Monsters в современную эпоху, а также чтить наследие», — заявил Тейлор.

Для справки: специализированный журнал Famous Monsters of Filmland основали издатель Джеймс Уоррен и редактор Форрест Дж. Акерман. Он продавался в США с февраля 1958 года, последний выпуск был опубликован в 1983 году.

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