Солист Slipknot перезапустит журнал Famous Monsters о жанре ужасов
Бербанк, США, 15 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Вокалист ню-метал-группы Slipknot Кори Тейлор приобрёл бренд Famous Monsters, под которым выходил киножурнал Famous Monsters of Filmland. Об этом 15 октября сообщает журнал Rolling Stone.
Музыкант объявил о покупке во время выступления на многожанровом фанатском съезде Son of Monsterpalooza (посвящён фильмам ужасов, гриму и спецэффектам). Он отметил, что планирует выпускать под этой торговой маркой не только журнал, но также игрушки и фильмы, крое того, Тейлор хочет проводить фестивали Famous Monsters.
«Наша задача — заложить основу для того, чтобы ввести Famous Monsters в современную эпоху, а также чтить наследие», — заявил Тейлор.
Для справки: специализированный журнал Famous Monsters of Filmland основали издатель Джеймс Уоррен и редактор Форрест Дж. Акерман. Он продавался в США с февраля 1958 года, последний выпуск был опубликован в 1983 году.