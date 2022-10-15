Краснодар, 15 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Ильзат Ахметов с оценкой 8.23 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Краснодар» — «Ахмат» (2:3).

ФК «Краснодар»

В матче с грозненским клубом Ильзат Ахметов отметился двумя результативными передачами, тремя успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач полузащитника составила 76%.

За «Краснодар» Ильзат Ахметов выступает с 7 июля 2022 года после перехода из московского ЦСКА на правах свободного агента. Действующее соглашение российского футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.