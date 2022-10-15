15 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили фрагмент выступления ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в котором он в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что жители Соединенных Штатов не обязаны вникать в проблемы главы киевского режима, у американцев есть свои экономические нужды.

Мирослава Романенко, , 19:40 — REGNUM Жители Соединенных Штатов не обязаны вникать в проблемы главы киевского режима, у американцев есть свои экономические нужды, рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Бессонница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом американский ведущий отреагировал на одно из выступлений Зеленского, в котором тот просит у Штатов деньги, что возмутило Карлсона: «Что? Какой-то наглый иностранец в футболке, требующий денег на покрытие своих критических экономических потребностей?».

Карлсон напомнил о «критических экономических нуждах», которые также есть у американцев, он назвал главу киевского режима «троллем», предложив ему убраться.

«Мы ничего не должны этому парню», — подчеркнул он.

В отношении американских властей ведущий сказал, что те подпитывают Киев и провоцируют «бессмысленную войну с Россией».

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Фрагмент выступления американского ведущего обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Штаты сами «посадили себе на шею» киевский режим, используя территорию бывш. УССР для военных действий против РФ. Иные заметили, что Карлсон транслирует позицию республиканцев, и его работа — критиковать демократов, хотя нужно отдать должное, что он называет вещи своими именами.

«А что вы жалуетесь? Сами это начали, сами и платите за это», — отреагировала Valentina.

«Карлсон по-эзоповски посылает… Байдена! Он же прекрасно понимает, что Зеленский всего-навсего лопата, которой сейчас властная верхушка США закапывает Европу. Живьём. А [киевский режим] закопали ещё в 2014 [году], когда посадили на трон… Порошенко», — отметил Юрий.

«Когда же все так начнут говорить?» — задалась вопросом Светлана.

«Посмотрим, на сколько американской демократии хватит», — пишет Наталия П.

«Хоть кто-то в США называет вещи своими именами», — отметила Индира.

«Справедливости ради, они ему всё это должны, ведь это они всё это заварили, он исполнитель, они платят, всё правильно, чем, спрашивается, недовольны?..» — вопрошает Ольга.

«А с другой стороны, посмотрите, — этот Карлсон неблагодарный. Зеленский ради его счастья, ради сохранения гегемонии США воюет с Россией… А Карлсон его посылает», — с сарказмом написал «Стопервый».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я вот тоже смотрю на этого тролля в этой футболке, — то ли смеяться, то ли плакать. Плакать потому, что миллионы людей сидят без света из-за этой тупоголовой, продажной особи», — отреагировала Ирина П.

«Ну вот теперь и вы узнаете [представителей киевского режима]. А то только Россия должна была им всё — и газ бесплатно, и за Черноморский флот платить, и за транзит газа и другие прелести жизни, а в итоге благодарность налицо…» — пишет Виктория.

«Сами вскормили, вот теперь везите!» — добавил Egor.

«Такер молодец, много его смотрю в переводе. Но не стоит забывать, что он работает на трамповском канале Fox News и его задача всячески дискредитировать правительство Байдена, в первую очередь. Тема Зе и [киевского режима] отлично для этого подходит. Но и «любви» к России он тоже не испытывает. Ничего личного — просто работа. Хотя не много где сейчас на Западе услышишь, что белое — это белое, чёрное — это чёрное. За что им, конечно, респект», — прокомментировал Алексей Г.

«Сначала прикормили, теперь посылают лесом… Надо отвечать за тех, кого приручили», — пишет Елена.

«Наверное, этот парень в футболке требует от казначейства определенной страны деньги потому, что эта страна в свое время получила влияние над его страной и использует в своих целях?» — подытожил Alexander.

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