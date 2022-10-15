Краснодар, 15 октября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. 15 октября футбольный клуб «Краснодар» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 уступил грозненскому «Ахмату». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян (30’ Ильзат Ахметов) и Михайло Баньяц (55’ Ильзат Ахметов). Голы «Ахмата» забили Бернадр Бериша (18’ пенальти), Артем Тимофеев (35’ Иван Олейников) и Иван Олейников (90+5’). Желтые карточки получили Михайло Баньяц, Владислав Карапузов, Артем Тимофеев, Лечи Садулаев и Владислав Камилов.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Волков, Литвинов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц (Петров, 83’), Олусегун, Кордоба.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Быстров, Карапузов (Кадыров, 47’), Садулаев, Швец, Бериша, Камилов, Олейников, Тимофеев, Ильин (Конате, 47’).

«Ахмат», одержав шестую победу и набрав 20 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 21-м очком временно остался на пятой позиции.