Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву по из-за истощения запасов оружия, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, он собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в США, а также получил сведения из источника в администрации главы Белого дома Джо Байдена.

Из полученных данных следует, что военные склады США пустеют, а установок HIMARS, джавелинов и гаубиц M-777 становится все меньше, отметил Канчиан.

Вашингтон из-за истощения запасов оружия начнет экспортировать менее качественные виды вооружений, либо вовсе замедлят поставки, добавил эксперт.

«Мы продолжим поддерживать [киевский режим], но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — сказал он в интервью Fox News.

Напомним, ранее издание Yahoo News Japan со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ отметило, чтоо созданному Россией «оружию Судного дня» — ядерной торпеде «Посейдон» — ничего не могут противопоставить Соединённые Штаты.

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