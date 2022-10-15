Москва, , 18:49 — REGNUM Заявление главы Франции Эммануэля Макрона о деструктивной роли Российской Федерации в Закавказье можно объяснить позицией ущербного восприятия действительности. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

«Заявление (главы Франции — прим. ИА REGNUM) более чем некорректное, — написал Медведев. — Хамское. Извращённое и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны (Владимир Путин - прим. ИА REGNUM)».

При этом он добавил, что заявление Макрона вполне «объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Москва якобы использовала нагорно-карабахский конфликт в попытке дестабилизировать и создать беспорядок в Закавказье.