«По заявленным в программе развития цифрам невозможно отчитаться. Но эта проблема решена. Как только выходит время реализации очередной программы или стратегии — итоги работы не подводятся. Вместо этого пишется новая программа, а прошлые документы становятся составной частью новых планов», — политолог Максим Казначеев прокомментировал ИА REGNUMгосударственную программу по реализации языковой политики на 2020−2025 годы в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинский язык в Казахстане

ИА REGNUM: Согласно документу, в Казахстане долю населения, владеющую государственным языком, в 2020 году планируется довести до 90,5%, в 2021 году — до 91%, а в 2025 году — до 95%. Отмечается, что основной целью программы является модернизация языка на основе латинской графики. Это реальные показатели?

Планы нереальные, цифры взяты с потолка. Они регулярно встречаются в государственных программах развития языка. Подобные программы уже принимались неоднократно, и заявленные показатели не достигались ни разу.

Такие количественные показатели, в 90% и 95%, всплывают не в первый раз. По предыдущей программе развития государственным языком в Казахстане в уже наступившем 2020 году должно было владеть примерно 90−95% населения. Естественно, эти цифры не достигнуты.

ИА REGNUM: Как же по ним отчитываться, если результаты не достигнуты?

По таким показателям невозможно отчитаться. Но эта проблема решена. Как только заканчивается время реализации очередной программы или стратегии — итоги работы просто не подводятся. Вместо этого пишется новая программа, а прошлые документы становятся составной частью новых планов.

Такая схема используется не только в программах развития языка и других гуманитарных направлениях, но и в сферах экономики. Показатели и планы переписываются, а по заявленным ранее цифрам не отчитываются.

ИА REGNUM: В чем смысл запуска подобных неосуществимых планов в Казахстане?

Подобные программы выступают платформой для распределения бюджетных средств. Это множество направлений — от пропаганды языка до выпуска учебных пособий.

Достаточно большое количество государственных и окологосударственных структур получают финансирование десятилетиями. А так как нет итоговой отчетности, регулярного поведения итогов — отсутствует контроль за качеством исполнения.

А общий языковой фон формируется общими демографическими показателями — рождаемостью, смертностью, эмиграцией и так далее. Это серьезно увеличивает долю использования государственного языка в Казахстане.