Посёлок Куеда, Пермский край, 15 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Куединском муниципальном округе Пермского края проводится сбор вещей и продуктов питания для оказания помощи семье погорельцев. 14 октября в селе Бикбарда сгорели дом и надворные постройки, говорится в паблике администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Pexels Пожар

В доме проживали два несовершеннолетних, их мать и бабушка. Старший сын был мобилизован для участия в специальной военной операции. Огонь уничтожил всё имущество семьи.

Теперь две женщины и два ребёнка нуждаются в предметах первой необходимости. Среди них обувь, одежда, продукты питания длительного хранения и т.д. Сбор помощи семье продолжается.