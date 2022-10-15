Москва, 15 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причины резкого роста популярности исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом 15 октября сообщает портал PopCornNews.

Okras SHAMAN

Соседов заявил, что творчество SHAMAN`а является для жителей России глотком свежего воздуха, поскольку исполнитель вкладывает в песни и смысл и душу. Он добавил, что общество разлагается без патриотических песен и что людям надоела «всякая муть» без смысла.

«Хочется нормальной музыки, возвышающей дух, а не опускающей тебя на дно, в никуда», — подытожил Соведов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, телеведущая и продюсер Тина Канделаки назвала Дронова «лучшим певцом России» в текущий момент. Она отметила, что SHAMAN написал «очень мощный» трек для шоу «Вызов».