Лондон, 15 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Некоторые налоги в Великобритании будут повышены, заявил бывший министр иностранных дел Британии Джереми Хант, ранее назначенный министром финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям… У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Хант добавил, что минфину «придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам».