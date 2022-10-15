Полевской, Свердловская область, , 18:28 — REGNUM Ефрейтор Дмитрий Захаров из Полевского Свердловской области получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Награда была присуждена ему указом президента России Владимира Путина от 25 августа, сообщили журналистам в мэрии.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

С 5 мая уралец воевал в составе добровольческого батальона. 21 июня его группа попала в засаду диверсионной разведывательной группы киевских боевиков. Ефрейтор Захаров действовал мужественно и умело. Он сумел обеспечить отход сводной группы, а также эвакуацию раненых.

Торжественная церемония награждения героя состоялась в Полевском. В мэрии отмечают, что он уже второй в городе человек, награждённый этой медалью.