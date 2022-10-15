Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 18:27 — REGNUM В Тюменской области сгорело Казачье подворье. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Остатки Казачьего подворья после пожара Пресс-служба ГУ МЧС России

Пожар в хозяйственной постройке рядом с деревней Штакульская Нижнетавдинского района произошел в ночь на 15 октября. Благодаря огнеборцам из огня были спасены девять коров и 11 коз. Из зоны опасных факторов пожара выведено более 10 лошадей и жеребят. В результате огнём повреждена конюшня на площади 189 кв. м.

Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 11 пожарных МЧС и муниципальной пожарной охраны. Причина пожара и ущерб в настоящее время устанавливаются.

Атаман Нижнетавдинского казачьего общества Игорь Вьюхов поблагодарил пожарных за профессионализм и оперативность в спасении животных от огня.