Вольфсбург, Германия, , 18:27 — REGNUM 15 октября менхенгладбахская «Боруссия» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграла вничью с «Вольфсбургом». Встреча, проходившая в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счетом 2:2.

«Бавария» vs «Вольфсбург» - 2:2 Vfl-wolfsburg.de

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил французский нападающий гостей Маркус Тюрам после передачи Алассане Плеа — 0:1. Через 30 минут Янник Герхардт восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второй половины Тюрам оформил дубль и вновь вывел «Боруссию» вперед – 1:2. На 69-й минуте вышедший на замену Омар Мармуш установил окончательный счет, замкнув передачу Паулу Силвы – 2:2.

Статистика матча («Вольфсбург»/ «Боруссия»)

Удары 16/10

Удары в створ 4/5

Владение 55%/45%

Нарушения 13/11

Угловые 7/6

Составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа (Гилавоги, 89’), ван де Вен, Силва, Баку, Каминьский (Винд, 89’), Арнольд, Герхардт, Сванберг (Нмеча, 59’), Виммер (Паредес, 73’), Нмеча (Мармуш, 59’).

«Боруссия»: Цоммер, Фридрих, Бенсебайни, Скалли, Эльведи, Вайгль, Штиндль (Херрман, 89’), Плеа (Минполь, 77’), Коне, Хофманн, Тюрам.