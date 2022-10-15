Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 15 октября во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над леверкузенским «Байером-04» со счетом 4:1.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Даити Камада (45+5’ пенальти, 72’ пенальти), Рэндал Коло (58’ Кристофер Ленц), Йеспер Линдстрем (65’) и Лукас Аларио (86’ Рафаэль Борре). Единственный гол гостей на 56-й минуте встречи забил колумбийский центральный защитник Пьеро Инкаье после передачи Керема Демирбая.

Составы команд:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Якич, Ленц, Эбимбе (Алиду, 77), Тута, Соу (Роде, 76’), Камада (Вениг, 87’), Гетце, Линдстрем (Борре, 77’), Коло (Аларио, 80’).

«Байер-04»: Градецки, Инкапье, Та, Тапсоба, Баккер (Синкгравен, 80’), Андрих, Арангис (Демирбай, 46’), Фримпонг, Паулиньо (Амири, 46’), Шик (Гложек, 80’), Диаби (Коссуну, 73’).

«Айнтрахт», одержав пятую победу в сезоне и набрав 17 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер-04» с восемью очками остался на 16-й позиции.