Женева, Швейцария, , 18:20 — REGNUM Некоторые страны, чьи представители выступали в «Евровидении 2022», отказываются от дальнейшего участия в песенном конкурсе. Об этом 15 октября сообщает портал TVCenter.

«Евровидение» hentilpej

Редакция издания обратила внимание, что соответствующие решения уже приняли Болгария, Черногория и Северная Македония. Государства заявили, что не готовы вкладывать средства в проект из-за финансового положения. Это подлило масла в огонь скандала с Румынией, обвинившей организаторов конкурса в подтасовке голосов: страна планирует подать в суд на Европейский вещательный союз. С аналогичными обвинениями ранее также выступили представители национальных жюри Грузии и Азербайджана.

Напомним, в «Евровидении 2022» победили представители киевского режима Kalush Orchestra. Позже организаторы песенного конкурса объявили, что не смогут провести его в 2023 году на территории б. УССР и сообщили, что финальный концерт пройдёт в британском Ливерпуле.

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