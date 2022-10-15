Берлин, 15 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала улучшить защиту критически важной инфраструктуры страны. Об этом она заявила в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Petra B. Fritz Германия

«Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет», — заявила она.

По ее словам, органы безопасности принимают «дополнительные меры защиты там, где это требуется». Так, защита морской инфраструктуры была усилена за счет значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море, заключила Фезер.