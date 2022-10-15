Мадрид, 15 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Директор по связям с общественностью мадридского «Атлетико» Хуан Хосе Анаут отказался комментировал информацию о возможном трансфере 24-летнего колумбийского атакующего полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

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«Мы не собираемся комментировать информацию о трансферах — в том числе слухи из прессы», — цитирует Анаута издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Хорхе Карраскаль принял участие в 12-ти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

За ЦСКА Карраскаль выступает с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах аренды. Летом «красно-синие» выкупили колумбийца за 6 миллионов евро.