Салехард, 15 октября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал Ямалу огромную благодарность от жителей Волновахи и отметил, что город восстаёт из руин. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Ямальцы восстановили корпус лаборатории больницы в Волновахе

«Волноваха оживает. И большая заслуга в этом региона-шефа — Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города», — отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР добавил, что обновляются корпуса железнодорожной больницы Волновахи, которую ВСУ перед отступлением почти полностью разрушили.

«Уже готова клиническая диагностическая лаборатория, там сразу же начали принимать пациентов», — сообщил Пушилин.

Корпус больницы в Волновахе — один из трёх восстановленных с нуля строителями из Ямало-Ненецкого округа объектов. Ранее открылись школа и общежитие.

«Зашли на площадку железнодорожной больницы, готовим к зиме 22 образовательных учреждения. Кроме социальных объектов, важно вернуть людям крышу над головой, поэтому начали строить новый трёхэтажный дом на 43 семьи на месте разрушенного. Территорию вокруг тоже приведём в порядок», — поделился панами восстановления Волновахи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство ЯНАО 14 июня 2022 года подписало в Донбассе двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района о взаимопомощи и сотрудничестве.