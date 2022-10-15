Берлин, , 17:54 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Так, Шольц во время выступления перед делегатами конгресса Партии европейских социалистов заявил о необходимости проведения реформ в Евросоюзе. Это необходимо, чтобы подготовить союз к приему новых стран-членов Евросоюза, отметил он.

«Я знаю, что нам еще предстоит проделать большую работу по убеждению», — цитирует его ТАСС.

По мнению Шольца, «единый Европейский союз, который состоял бы из 27, 30 или 36 стран, мог бы еще больше усилить свой вес в этом мире».