Минск, 15 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Политика Абдула Латифа Рашида с избранием на пост президента Ирака поздравил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 15 октября сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Уверен, что ваше нахождение на этом посту станет временем новых достижений в устойчивом развитии общества и хозяйства страны», — говорится в поздравлении.

Глава Белоруссии призвал Багдад к возобновлению конструктивных контактов с Минском, а также пожелал Латифу крепкого здоровья и успехов в политической карьере.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутаты парламента Ирака провели чрезвычайную сессию, посвящённую выборам президента страны. Большинством голосов был избран курдский политик Абдул Рашид Латиф.