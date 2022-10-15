Москва, 15 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79…не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин уполномочил Центральный банк России выдавать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс.

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