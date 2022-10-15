Донецк, 15 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра.