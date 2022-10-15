Екатеринбург, 15 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге добровольцы Всероссийской акции #МыВместе вышли 15 октября на митинг в поддержку защитников Родины. На площади перед «Екатеринбург Ареной» собрались все участвующие в сборе помощи мобилизованным и их родным, а также вынужденным переселенцам с территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Руководитель движения #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес. отметил, что с февраля акция #МыВместе получила новое направление. Началась работа по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и для защитников, которые освобождают территории б. УССР от неонацизма.

«Мы вместе с вами оказываем помощь семьям военных и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас мы предлагаем помощь семьям мобилизованных уральцев», — сказал Дайнес.

Он также отметил, что волонтёры получают просьбы о помощи от семей защитников Родины,. И оказывают им юридическую и бытовую помощь, психологическую поддержку, а также заботятся о животных. «Чтобы семьи, чьи отцы, дети, мужья ушли участвовать в специальной военной операции, чувствовали, что они не одни», — отметил Дайнес.